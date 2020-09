Laberints de Panís a Lleida

Si voleu fer coses originals amb els nens de cara al cap de setmana, no us podeu perdre la granja Pifarré de Lleida amb els seus laberints de panís. És una d'aquelles activitats sorprenents i originals que es fan aquí a Catalunya. Avui hem convidat al programa per parlar del tema el Joan Pifarré.

D'on surt aquesta original idea?

Joan: És una llarga tradició als estats units fer aquests jocs de laberints. Uns companys de ponent també ho van fer fa uns anys. Aquest any nosaltres també hem volgut tenir la iniciativa a Lleida. Volíem fer un laberint que fos agrocultural, amb unes proves per descobrir el món agrari i saber el que com és el món rural i de moment la gent surt molt contenta.

Des de quan esteu fent aquests laberints?

Joan: Els nostres amics de Castellserà ja fa quinze anys amb els laberints de panís i com et deia abans als estats units és una llarga tradició. Potser aquí a Catalunya qui més temps fa que ho fan són els de Castellserà i aquest any ens van incorporar nosaltres. La iniciativa està agradant perquè també hi ha unes altres qüestions que com que és una activitat que va per grups i amb aforament limitat, és rotatiu, la gent va entrant amb totes les mesures de seguretat el tema covid. És a l'aire lliure, en un lloc on pots anar i passar una bona estona perquè no ho trobes massificat. Aquestes activitats en aquest moment on no hi ha masses, tenen molt bona acceptació.

De moment a Catalunya només es troba a Castellserà i amb vosaltres?

Joan: a la província de Lleida si, desconeixem si en algun altre punt de Catalunya existeix algun altre, però que sapiguem nosaltres de moment no.

Quines curiositats ens pots explicar del laberint de blat de moro?

Joan: El blat de moro nosaltres el cultivem perquè som ramaders i aquest panís el 15 d'octubre el segarem tot. Quan el vam plantar i havia crescut un pam nosaltres ja vam arrencar les mates petites per deixar el camí marcat. El panís ha anat creixent tot l'estiu i ara ja té 3 metres d'altura, on és difícil veure l'horitzó. Fem proves amb preguntes agràries i depenent la resposta han de triar un camí o un altre.

És molt difícil?

Joan: No té cap dificultat, ho fan tant nens com adults. No té cap pèrdua perquè tots els camins que estan tallats et diuen que has de tornar enrere, tots els camins estan ben senyalitzats.

Aquesta activitat per Halloween deu ser impressionant no?

Joan: Molta gent ens està demanant que fem Halloween.

També aprofitem per fer cultura de tot això, està jugant a la sostenibilitat?

Joan: hem de ser sincers, nosaltres comptàvem que perdríem una part de la collita amb l'esperança que això seria profitós i sincerament ho està sent. Malauradament els productes del camp es paguen a preus molt baixos, al final t'has de reinventar per donar suport a l'empresa familiar.

Com es poden adquirir les entrades?

Joan: A través de la pàgina web joanpifarre.com es fa la reserva sense pagar res, una vegada allà a la granja es fa el donatiu per entrar a gaudir de l'activitat.