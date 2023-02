José Mercé obre el Festival Íntims en la seva tornada al Casino Barcelona

El Festival Íntims de Casino Barcelona torna amb més força que mai oferint una programació musical variada i de primer nivell que inclou a grans artistes de diferents gèneres. Amb una proposta de qualitat i amb essència pròpia, el festival permet gaudir en petit comitè –aforament de 250 places- de les actuacions en acústic de les estrelles de la música estatal en un ambient íntim i elegant que genera una interacció .El Festival Íntims comptarà amb James Rhodes, José Mercé, Edurne i Ruth Lorenzo

Amb 19 àlbums publicats, José Mercé coneix i interpreta el flamenc com ningú. Considerat com un artista clau de la música espanyola, trencant davanteres i portant la seva música més enllà de l'audiència flamenca aconseguint també a un públic més jove, Mercé interpretarà en el Festival Íntims de Casino Barcelona un espectacle que combina els pals més de “raiz” del flamenc al costat d'alguns dels seus grans èxits. I ho farà acompanyat del seu guitarrista Antonio Higuero, coristes/palmeros i d'un percussionista.

Una oportunitat única per a gaudir en un ambient íntim del mestratge i essència pura del considerat líder de la “moguda jonda”.