És la primera jornada de sensibilització sobre polítiques del temps a Amèrica Llatina. Una setmana d'intercanvi de polítiques, experiències i coneixement en relació amb les polítiques del temps en la qual participen persones expertes, representants polítics i de la societat civil iberoamericans per a tota Llatinoamèrica.



Serà un esdeveniment virtual i en castellà, per a ser seguit en tots els països llatinoamericans.



La Barcelona Time Usi Initiative for a Healthy Society (BTUI) ha organitzat amb èxit 8 edicions de la Setmana dels Horaris (Time Usi Week, en anglès) a Barcelona amb la participació de diferents ciutats i institucions de tot el món. Fruit de la col·laboració amb diferents organitzacions llatinoamericanes en els últims anys, la BTUI co-organitza aquesta setmana conjuntament amb DIPLOCAT i compta amb la col·laboració de l'oficina regional de Llatinoamèrica i el Carib del PNUD, la Universitat de Sant Andrés (l'Argentina), l'Associació Iberoamericana de Bancs del Temps, la Generalitat de Catalunya, el consistori de Bogotà i el consistori de Barcelona (Capital Mundial de les Polítiques del Temps 2022).



OBJECTIUS:



* Sensibilitzar a la ciutadania i institucions polítiques, econòmiques i socials sobre la importància i beneficis de reconèixer i garantir el dret al temps, com un dret de ciutadania.



*Compartir bones pràctiques de polítiques del temps que s'estan fent en altres municipalitats i regions iberoamericanes i la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals per Polítiques del Temps



*Connectar i enfortir l'ecosistema dels usos del temps a Llatinoamèrica (acadèmia, institucions públiques, societat civil i agents socials.



*Començar a construir el relat del dret al temps adaptat a les especificitats de l'ecosistema llatinoamericà.



*Aconseguir noves adhesions a la Declaració de Barcelona en Polítiques del Temps i a la Xarxa Mundial de Municipis i Regions de Polítiques del Temps.