"Jiu Jitsu" la cara absurda de Nicolas Cage

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba. Aquestes són les tres recomanacions d'avui:

"JIU JITSU"

Jake Barnes, un mestre de Jiu Jitsu, es nega a lluitar contra Brax, una criatura alienígena que posa en perill el futur de la humanitat. Ferit i sofrint d'amnèsia, Jake és capturat per un equip militar que no sap com lluitar contra la criatura.

"LA MALDICIÓN DE LAKE MANOR"

Samuel és un nen paraplègic que viu al costat de la seva mare Elena en Lake Manor (*orino, Itàlia), dins d'una mansió allunyada de la civilització.

El noi ha rebut ordres de no abandonar mai la seva casa, per la qual cosa se sent segur però una cosa frustrada i oprimit. La seva situació canvia quan arriba Denise, una ajudant adolescent que l'ajuda a canviar el seu punt de vista sobre la relació que li uneix amb la seva mare.

No obstant això, Elena farà tot el possible per impedir que el seu fill es vagi del seu costat, alguna cosa que confon tant a Denise com al mateix Samuel, que sospita que la seva mare oculta alguna cosa.

"MULHOLLAND DRIVE"

Betty Elms (Naomi Watts), una jove aspirant a actriu, arriba a Los Angeles per a convertir-se en estrella de cinema i s'allotja a l'apartament de la seva tia.

Allà coneix a l'enigmàtica Rita (Laura Harring), una dona que pateix amnèsia a causa d'un accident sofert en Mulholland Drive. Les dues juntes decideixen investigar qui és Rita i com va arribar fins allí.