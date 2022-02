Jeffrey Lazarus, investigador de l'ISGlobal: "La mascareta al carrer no serveix de res"

El Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dimarts el decret del govern espanyol que obliga a portar la mascareta al carrer. La mesura rep l'aval just quan estan caient les restriccions contra la pandèmia. I des de la comunitat científica recorden que això no té cap fonament. En parlem amb el Jeffrey Lazarus, investigador de l'IES Global, que ens explica que “tener la mascarilla en la calle no tiene ningún sentido, excepto cuando estemos en una aglomeración o hablando con alguien mucho tiempo. Pero en la calle la mascarilla no sirve para nada. Yo creo que se ha priorizado la política más que la salud pública, el gobierno quiere aparentar que está haciendo algo, que la población crea que está haciendo algo para ayudar a parar y controlar la pandemia, pero están muy equivocados. La gente ya entiende que este es un virus que se transmite sobretodo en interiores. Más que hablar de mascarillas en la calle, lo que se tendría que hacer es ver cómo se puede mejorar la ventilación y la calidad del aire en interiores, con medidores de CO2, pidiendo a la gente que abra ventanas y puertas con más frecuencia, porque donde hay aire estancado, el virus se queda más tiempo. Además yo no he visto la mascarilla en la calle en ningún país europeo además de España. Si esta medida funcionara la habríamos visto en más países. Yo viví 20 años en Dinamarca, y en ese país se han levantado todas las restricciones. Tampoco estoy de acuerdo con eso, creo que se pueden ir rebajando las medidas, pero quitarlas todas de golpe no es una buena idea. De hecho los casos están subiendo, lo que pasa es que como el sistema sanitario de Dinamarca funciona tan y tan bien, no se nota demasiado, por que la gente es tratada muy rápido y no llegan a la UCI”.