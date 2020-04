JARC reclama l’exempció de quotes de la Seguretat Social pels autònoms agraris, RETA i SETA

L’organització agrària considera insuficient la moratòria de fins a 6 mesos sense interessos en la liquidació de deutes a la Seguretat Social, que va anunciar ahir el Consell de Ministres. En altres països europeus, com Alemanya, França, Itàlia, Grècia o Bèlgica, els governs han optat per suspendre la quota d’autònoms per pal·liar les conseqüències del coronavirus

Malgrat que el sector agrari es considera una activitat essencial, que es pot continuar exercint, moltes explotacions s’han vist afectades pel tancament d’establiments de restauració i hostaleria (canal HORECA), la prohibició o falta d’afluència als mercats a l’aire lliure o al petit comerç.

A causa de les condicions que ha imposat la crisi del coronavirus i el canvi d’hàbits de consum que ha propiciat, una gran quantitat de productors no han pogut donar sortida a la seva producció. Sectors com la flor ornamental, determinats productes d’horta o fruita de consum més estacional o peribles (calçots, espàrrecs, carxofes, maduixes...), productors de llet destinats per productes làctics artesans (iogurts o formatges), alguns productes carnics que es distribueixen a restauració o que habitualment es consumeixen en esdeveniments socials a l’exterior, entre altres exemples, s’han vist especialment afectats.

En el cas dels autònoms i l’empresa familiar, aquesta situació excepcional és més difícil d’assumir. Més encara tenint en compte que el sector agrari estava reclamant unitàriament canvis estructurals per solucionar la crisi de preus, que ha esdevingut insostenible per a agricultors i ramaders.

Les protestes del sector agrari en l’àmbit nacional es van aturar amb el coronaviru, el problema continua existint amb aquest diferencial d’entre un 300% i un 500% del camp a la taula en molts aliments, els tractors van deixar de sortir al carrer per protestar pels preus, i van sortir a desinfectar els carrers, però la problemàtica de la pagesia no ha canviat i necessitem més mesures de suport.