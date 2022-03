Ismael Serrano: "La música es terapéutica"

Hoy visita La Linterna Ismael Serrano, un artista que nos conquistó desde su primer disco, aquel lejano ya “Atrapados en azul”. Su gira “Seremos” llega a Barcelona el próximo viernes 25 de marzo, y con él hemos querido hablar de su momento actual y sus proyectos: “La música para mi es terapéutica, sin duda. Me ayuda a sobrellevar las dificultades, y en estos tiempos de incertidumbre la música es una terapia sanadora. La cultura ha demostrado ser muy necesaria en estos tiempos difíciles. Y los trabajadores de la cultura han hecho un esfuerzo muy grande para garantizar la seguridad de los espacios donde se hacen conciertos, obras de teatro... los artistas lo hemos pasado muy mal, y en algún punto nos hemos sentido algo desamparados por las instituciones, y es una pena.” Durante la pandemia Isamel Serrano ha hecho muchas cosas: libro de relatos, música infantil, montó una editorial, ha celebrado 20 años en la música, ha hecho una obra de teatro... “sigo siendo un culo inquieto, la verdad. La música me apasiona, por supuesto, pero lo que más me gusta en el fondo es contar historias, y me resulta interesante investigar otros formatos, otros canales. Los conciertos que estoy haciendo ahora tienen algo de teatro. Me apetece seguir aprendiendo e incorporarlo a cada libro, cada disco y cada concierto. Un concierto es un relato, es algo más que una exposición de canciones, es una forma de entender el estado anímico tanto del que está en el escenario como de los que escuchan. Ahora estoy en un estado de ánimo especial, necesitamos más que nunca sentirnos vinculados unos a otros, sentirnos acompañados.” Isamel Serrano va a cumplir 25 años de carrera, efemérido que celebrará con un concierto en Madrid a mediados de Julio y, según nos cuenta, también quiere hacer algo similar en Barcelona.