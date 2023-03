Irina: “Sólo busco una habitación donde vivir tranquila con mi hija”

Hoy queremos conocer la historia de una madre de 39 años y de una hija de 13. La madre trabaja a media jornada en el ayuntamiento de Castelldefels, gana 700 euros y para sacarse algo más de sueldo también hace tareas del hogar en casas de muchas personas. También es voluntaria de la Cruz Roja. Irina es Ucrainesa y lleva 6 años viviendo en Cataluña. Ella nos explica su situación: “Mi hija y yo llevamos ya 6 años en España. Alquilamos un piso, pero que no es un piso. Está en los altos de un edificio. Es una terraza donde en teoría no es legal que viva gente. Todo este tiempo hemos tenido muchos problemas: Entra agua cuando llueve, los cables nos dan miedo, y el propietario nos dice que él no tiene tiempo de arreglar nada. Nosotros le pagamos en dinero negro, y para cobrar siempre tiene tiempo. Con la Covid no pude seguir pagando. Acudí a servicios sociales, para explicarles mi situación, y ellos me piden que les dé los datos de mi propietario, pero él se niega a darme ningún dato, y no puedo presentar nada a la asistenta social. He buscado mil cosas para hacer, he hecho un gran esfuerzo para aprender el idioma, y ahora mismo he conseguido tener contrato. Pero queremos cambiar de casa. Nos han cortado la luz, una de las vecinas es amiga del propietario y me está acosando, por que compartimos contador de la luz, y quiero separar mi lectura de la luz de la de otro vecino, pero no lo consigo. Nos queremos marchar, tengo una hija de 13 años, estoy buscando, pero nadie me alquila una habitación o un piso porque nadie quiere una persona con un menor en casa. Y algunas cosas que he podido conseguir me piden más de 700 euros de alquiler... y además tengo que pagar la luz y el agua, y eso es muy caro y yo no lo puedo pagar. Y como mi contrato es solo por un año, los propietarios con los que hablo no quieren alquilarme un piso, todos quieren contratos indefinidos y con muchos años de antigüedad. Si que hay gente que me ayuda, Elena es una persona que me ha dejado estar en su casa, y me está ayudando. Lo único que quiero es encontrar un piso o una habitación donde poder vivir con mi hija tranquila. Yo puedo pagar, solo quiero vivir tranquila”.