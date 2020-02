Investigadors de la URV estudiarà la relació entre algunes malalties i la indústria química a Tarragona

L'accident a Iqoxe precipita una recerca finançada amb fons propis i liderada pel catedràtic de toxicologia Josep Lluís Domingo on s'investigarà i estudiarà la relació entre algunes malalties i la indústria química tarragonina. Ja fa més de trenta anys que es vol dur a terme, però mai ha prosperat per la manca de suport d'administracions públiques i privades. Ara s'ha volgut impulsar aquesta controvertida investigació amb recursos propis, és a dir, aprofitant l'equip humà de la universitat i el greu accident a Iqoxe ha estat el detonant per desencallar un projecte que, té per objectiu, confirmar o desmentir si la química pot perjudicar la salut, com a hipòtesi de partida, i posar llum sobre aquesta percepció que plana sobre la població tarragonina.

Es creu que l'estudi no s'allargarà i s'obtindran resultats en menys de dos anys, i aquest, servirà perquè les administracions no girin el cap a una altra banda i afrontin una qüestió difícil.

L'estudi vol posar en context dades mèdiques ja existents dins del sistema sanitari públic, i agrupar-les per malalties i llocs de residència i també es tindran en compte unes 800 mostres de sang que es conserven d'un anterior estudi fet per la Facultat de Medicina i no es descarta citar voluntaris -per a mostres d'orina. Es tracta d'un estudi de tipus ecològic, basat en la correlació, que pretén contraposar l'estat de salut de la població tarragonina amb l'ebrenca, una informació també supeditada a l'autorització per part de Salut.

Parlem amb Josep Lluís Domingo, catedràtic de Toxicologia i Salut Mediambiental en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.