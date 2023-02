Invasió de paparres: 30 municipis de l’àrea metropolitana, en alerta

Un total de 30 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona es veuen afectats per la invasió de paparres. Segons recull La Vanguardia, es tracta d’una espècie molt poc coneguda a Catalunya .

Tomás Montalvo, biòleg i tècnic del Servei de vigilància i control de plagues de l´Agència de Salut Pública, assenyala que la ràpida proliferació d’aquestes paparres a l’àrea metropolitana barcelonina es deu a la presència i el poc control de fauna silvestres com els senglars o conills. Aquests animals són els hostes principals d’aquests insectes que els utilitzen per alimentar-se i reproduir-se. D’aquesta manera, s’estan escampant amb molta facilitat.

Els municipis

Alella

Badalona

Barberà del Vallès

Barcelona

Castellbisbal

Cerdanyola del Vallès

El Papiol

Granollers

La Llagosta

Lliçà de Vall

Martorelles

Molins de Rei

Mollet del Vallès

Montcada i Reixac

Montgat

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

Ripollet

Rubí

Sabadell

Sant Cugat del Vallès

Sant Feliu de Llobregat

Sant Fost de Campsentelles

Sant Joan Despí

Santa Coloma de Gramenet

Santa Perpètua de Mogoda

Terrassa

Tiana

Vacarisses

Transmeten malalties

Les paparres, però també es poden enganxar als humans i fer-los servir d’hostes. De fet, la picada d’aquesta espècie de paparra, en humans, a part de causar mal i molèsties, també pot provocar malalties com la febre hemorràgica.

Aquest, però no és l’única malaltia causada per una picada d’aquest insecte, ja que una altra espècie de paparra és la transmissora de la malaltia Lyme que també s’està escampant per l’estat.