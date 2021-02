Ingressa a presó un conductor sense carnet per portar 36 kg de marihuana i fugir dels Mossos

Tots el dijous, a La Linterna Catalunya, Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, en apropa l'actualitat policial de la setmana.

Avui, entre d'altres noticies destaquem que

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord van detenir diumenge, 31 de gener, un home de 39 anys de nacionalitat espanyola i veí de Sevilla, com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària, conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts i per un delicte contra la salut pública a Mollet del Vallès.

Imma ens explica que "Els fets van succeir la tarda de diumenge pels volts de les 17:40h quan els agents de trànsit es disposaven a aturar un vehicle que es trobava circulant per l’autopista AP-7 a l’altura del quilòmetre 141 sentit Girona, pel tercer carril de l’autopista, mentre que als dos carrils de la dreta no hi circulava cap vehicle i el conductor anava parlant pel mòbil." i afegeix "Just a la sortida de l’autopista, el conductor va accelerar el seu vehicle quan feia la maniobra d’aturar-se, va avançar a gran velocitat per la dreta a la patrulla de trànsit direcció a la població de Mollet del Vallès. El conductor va circular contra direcció per diferents carrers fins a l’altura del carrer Gallecs on va ser envestit per un vehicle i va fugir corrents."

Els mossos van aturar-lo a uns 300 metres de l’accident. L’home portava a l’interior del seu vehicle 36 kg de marihuana i no disposava de permís de conduir. Finalment va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir de manera temerària, sense permís i per un delicte contra la salut pública.

L’home, sense antecedents, va passar ahir a disposició judicial al Jutjat de Mollet del Vallès, el qual va decretar el seu ingrés a presó.