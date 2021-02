"El infiltrado", l'escàndol de Corea del Nord

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba. Aquestes són les tres recomanacions d'avui:

"EL INFILTRADO"

Dos homes comuns i corrents s'embarquen en una missió escandalosament perillosa de deu anys per a penetrar en la dictadura més secreta i brutal del món: Corea del Nord.

El seu objectiu: destapar com la dictadura més hermètica del planeta evadeix el Dret Internacional. Aquesta perillosa operació d'espionatge amb cambra oculta posa en la picota tant al règim de Kim Jong-un com al popular diplomàtic i propagandista espanyol Alejandro Cao de Benos.

Tràfic d'armes, fabricació i exportació de drogues són algunes pràctiques amb les quals, segons revela el documental, es finançaria el país més aïllat del món.

"SWALLOW"

Hunter és un mestressa de casa que acaba de descobrir que està embarassada. No obstant això, per alguna raó que desconeix se sent temptada a consumir objectes perillosos per a la seva salut, una obsessió que no passa desapercebuda davant els ulls del seu marit i de la resta de la seva família.

Aviat descobrirà el motiu que l'empeny a voler ferir-se a si mateixa.

"BABADOOK"

Sis anys després de la violenta mort del seu marit, Amelia (Essie Davis) no s'ha recuperat encara, però ha d'educar a Samuel (Noah Wiseman), el seu fill de sis anys, que viu terroritzat per un monstre que se li apareix en somni i amenaça amb matar-los.

Quan un inquietant llibre de contes anomenat “The Babadook” apareix a la seva casa, Samuel arriba al convenciment que el Babadook és la criatura amb la qual ha estat somiant.

Llavors les seves al·lucinacions es fan incontrolables i la seva conducta, impredictible i violenta. Amelia, cada vegada més espantada, es veu forçada a medicar-li.

Però, de sobte, comença a sentir al seu voltant una presència sinistra que la porta a pensar que els temors del seu fill podrien ser reals.