Infermeres de Catalunya critica que Salut pacti només amb els metges i no amb tots els col·lectius del sistema

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) que agrupa les infermeres que treballen a l’Atenció Primària entén que és un greu error que les infermeres i resta de professionals de la salut no siguin presents en la taula estable de treball pactada entre el Sindicat de Metges i el Departament de Salut.

AIFiCC considera que és un menyspreu no comptar amb altres interlocutors de la salut en una taula que han expressat vol concretar mesures per millorar la situació del sistema sanitari català. “Més enllà de les reivindicacions sindicals dels metges, i aquí cal dir que les infermeres també necessitem millores salarials, la taula de negociació amplia el camp de negociació tractant aspectes estructurals del sistema, i és aquí on entenem que les infermeres i la resta de professionals de la salut, hi hem d’estar i participar” expressen des de l’AIFiCC.

Les infermeres de l’Atenció Primària som un puntal fonamental per proporcionar unes cures avançades a les persones durant tota la seva vida, tenint en compte els determinants socials de la salut. En una societat canviant, amb un alt percentatge de població envellida, i on cal transformar les polítiques de salut, les infermeres de primària som imprescindibles per millorar els resultats de salut i fer més sostenible, eficient i modern el sistema de salut català.





I novament, recordem i denunciem que per les autoritats sanitàries semblem no existir. Només un 10% dels Centres d’Atenció Primària estan dirigits per infermeres. En aquest sentit, aprofitem novament per expressar el desacord per la darrera destitució de la infermera Montserrat Gea al capdavant de la Direcció Generals de Professionals de la Salut, substituïda pel metge Marc Soler Fàbregas.