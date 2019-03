La importància de les famílies d'acolliment en els joves tutelats

Actualment més de 2.500 infants es troben en centres d’acollida a Catalunya. Aquesta situació fa més necessàries que mai les famílies acollidores. Tots els nens i nenes tenen dret a créixer, desenvolupar-se i formar-se de manera adequada sense importar la seva situació. La presencia d’una família i una llar que puguin sentir com a pròpia és fonamental per tal que els infants i joves creixin i es desenvolupin de forma sana i correcta. L’Acolliment Familiar ofereix als nens, nenes i adolescents que, per determinades circumstàncies, no poden ser atesos per les seves pròpies famílies, una nova oportunitat de gaudir de l’afecte, es mació i cura que necessiten i mereixen. Es crea així un entorn favorable on poder créixer i desenvolupar-se de manera integral. Cal tenir en compte que el propòsit final és que la nena o nen pugui tornar amb els seus pares biològics un cop la situació sigui l’apropiada, tot i que aquest escenari no sempre és possible.

La Montserrat Juvanteny, presidenta d'honor, ens explica que La Fundació Concepció Juvanteny neix l’any 2000 després d’un acord de la junta directiva de l’Associació Asteroide B612, que des de l’any 1983 desenvolupa la important tasca de l’atenció a la infància i l’adolescència, coordinant tres centres d’acollida, “Estels”, “El Mas” i “La Dida”. La Fundació du a terme diferents programes de suport que busquen pal·liar les mancances i disfuncions que pateixen alguns nens, nenes i joves tutelats o extutelats. En els darrers 20 anys, s’han posat en marxa els serveis d’acolliments familiars, suport i reparació terapèutica, la unitat de pediatria social, suport a la majoria d’edat, acompanyaments hospitalaris i inserció laboral.