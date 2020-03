La importància de l'alimentació en temps de quarentena

En temps de crisi com l'actual, on el planeta sofreix una pandèmia que ens obliga a mantenir-nos en quarantena, cal saber quines mesures prendre per a estar el més saludable possible. En un dia a dia en què només es permet sortir al carrer per a l'adquisició de béns primaris, com el menjar o medicaments, és important que sapiguem com cuidar-nos per a evitar al màxim els possibles efectes del virus, i perquè quan tornem a la nostra rutina diària estiguem en les millors condicions possibles.

La ruptura amb la nostra rutina diària, l'obligació d'haver d'estar aïllats, la por al contagi i al patiment del virus poden provocar estrès i ansietat. El menjar és molt recurrent en aquestes situacions, però no és la millor solució i, molt pitjor, si el que consumim són productes precuinats o ultres processats.

Compra aliments integrals: Integral ve de la paraula “íntegre” que vol dir que els aliments tenen tots els seus nutrients. Això ajudarà a nodrir a les cèl·lules i a reduir així la sensació d'ansietat física, és a dir, aquesta sensació de fam que, per molt que es mengi, continua estant present.

· Cerca noves receptes de cuina: distreure al cervell a través de l'aprenentatge. Sentir-se satisfet amb un mateix i descobrir nous plaers, produeix una sensació molt positiva en l'autoestima.

· Adquireix aliments que es puguin conservar durant mesos: per a complir amb l'estat d'alarma que s'ha imposat i no tenir necessitat de sortir al carrer i exposar-se davant el perill, adquireix productes que es poden mantenir el màxim temps possible com, per exemple: quínoa, arròs integral, pasta integral, civada, llegums, fruita seca crua sense sal, AVOE, productes congelats com a carn i peix; etc.

· Menjar fruita tots els dies: consumir dues peces de fruita al dia, així com diferents verdures, ajuden al sistema immune gràcies a que són les majors fonts de vitamines.

· Realitza activitat física a casa: l'activitat física ens ajuda a disminuir els nivells d'estrès i ansietat, amb la qual cosa, ens estarà ajudant a enfortir el nostre sistema immune i disminuir la fam emocional.