IADEN - Salvem l'Empordà organitza una bicicletada reivindicativa "en xarxa"

El confinament per la covid-19 va obligar a ajornar una Bicicletada reivindicativa per reclamar més espais per a la bicicleta a Figueres que estava prevista pel passat 28 de març i que comptava amb el suport de 23 entitats de la ciutat.

IADEN pensa que es hora de recuperar-la amb un nou format. Així, aprofita el dia 5 de juny, dia mundial del medi ambient, per començar la campanya #bicicletadaenxarxa.

Des de divendres passati fins al diumenge 14 de juny realitzaran una acció a les xarxes amb la voluntat que serveixi per aconseguir més espai per a les bicicletes i, així, avançar cap a una mobilitat més sostenible, lluitar contra l’emergència climàtica i anar cap a unes ciutats més amables, que cuidin millor la nostra salut i que ens ofereixin més qualitat de vida.

-Per què organitzan una bicicletada reivindicativa “en xarxa”?

La IAEDEN-Salvem l’Empordà organitzava una bicicletada per el passat 28 de març que es va haver d’anul·lar per la pandèmia. Amb aquesta acció volia aconseguir que el govern municipal de Figueres fes un pas endavant en els següents punts:

1-La creació d’una xarxa de carrils bici per la circulació segura de les bicicletes.

2-La pacificació del trànsit allà on no es puguin crear carrils bici.

3-Una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes i patinets.

4-L’aprovació urgent d’una ordenança que reguli l’ús de la bicicleta i dels patinets per garantir que les mesures que reclamem no perjudiquen ni la mobilitat de les persones ni la seva seguretat.

Aquests punts formen part d’un manifest al qual varen donar suport 23 entitats de caràcter molt divers.

-En què consisteix la bicicletada reivindicativa en xarxa?

Des de divendres 5 de juny, dia mundial del medi ambient i fins el diumenge 14 de juny IADEN demana a tothom que envii missatges a les xarxes socials etiquetats amb #bicicletadaenxarxa. Poden ser fotografies, vídeos, textos o qualsevol cosa que tingui relació amb els punts que reivindiquen.