"Hoirs saison" el novè disc d'Alfonso Vilallonga

Ja sa publicat oficialment el nou treball de l'Alfonso de Vilallonga "Hoirs saison".

On vols arribar amb "Hoirs saison"?

Alfonso: Volem arribar a les oïdes sensibles i obertes de la gent a través del francès que és una llengua què passa també, pots dir les majors barbaritats i sempre sonen bé.

D'on bé aquest toc artístic que tens?

Alfonso: Sempre m'he dedicat a cantar des de ben petit, El que passa és que després els estats units vaig fer un teatre més teatral, de cabaret i amb cançons pròpies. Més tard em vaig endinsar en el món de les bandes sonores. La veritat és que faig diverses coses a la vegada i totes m'agraden.

Què és millor per un artista, un disc de cançons pròpies o compondre bandes sonores?

Alfonso: A mi m'agrada combinar les dues coses perquè m'agrada molt escriure i cantar les meves pròpies cançons. També m'agrada crear bandes sonores i crear atmosferes per una imatge. Encara que la meva forma tira molt cap a la cançó.

El mes vinent s'estrena la pel·lícula "Nieve en Benidorm" i fas d'actor.

Alfonso: Si, és el meu debut com al cine, encara que ja he actuat en obres de teatre

Però en el cinema és veritat que a part d'un parell d'aparicions d'aquelles de cameo, és la primera vegada que tinc un paper on parlo i estic una bona estona en escena.

Hi ha feedback amb la directora, Isabel Coixet?

Alfonso: Amb l'Isabel Coixet fa molts anys que treballem. Tenim una relació molt antiga que es va renovant cada vegada que treballem junts.

Creus que al nostre país no es valora prové aquest món artístic?

Alfonso: Sí que és cert que a França, Alemanya, Holanda hi ha un circuit més ric per fer totes aquestes coses, aquí és difícil en aquest moment.

Aquest és el teu novè disc?

Alfonso: Sí, el presentarem el 29 d'octubre a Barcelona, a la sala Tradicionarius a les 21 de la nit.