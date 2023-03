33 heridos y 15 muertos por accidentes de caza en los últimos 16 años

Los accidentes de caza producen decenas de víctimas con lesiones de diversa consideración e incluso la muerte. En Cataluña, entre el 2006 y el 2022, han habido 48 personas damnificadas, de las que al menos 15 murieron y 33 tienen lesiones de diferente gravedad, incluso menores de edad. Ha habido casos alarmantes, como el de un ciclista que praticaba deporte en Argentona y quedó parapléjico después de recibir el disparo de un cazador. Hoy hablamos con el portavoz de la Fundación Franz Weber, Rubén Pérez, quien nos habla de estas cifras: “Estamos detectando que hay una desregulación de la caza, hemos visto movimientos de los lobbys de la caza en esta dirección, y por otro lado también hay cierta negligencia. Nosotros desde nuestra fundación lo que hacemos es pedir toda la información de estos accidentes, por que rara vez se publica, no solo en los medios de comunicación, sino en la propias páginas web oficiales de las administraciones. Y no olvidemos que ningún deporte, ninguna actividad al aire libre genera tantos muertos y tantos heridos, por ello queremos instar a las autoridades a que ponga controles adicionales a la caza. No es solo la persona que practica la caza la que puede resultar herida o fallecida. Hay personas totalmente ajenas que han recibido un disparo. El caso que comentabas del ciclista de Argentona da un ejemplo de hasta qué punto la caza está descontrolada. Hay que poner más controles. Uno de ellos, por ejemplo, un control de alcoholemia. Se lo hemos pedido a la Generalitat, pero no hemos recibido respuesta. También nos gustaría una mayor exigencia para renovar las licencias de caza. Hay mucho camino por recorrer.