Hi haurà desabastiment de llibres de text fins a mitjans de setembre

Ja ha començat el curs escolar2022-23i el Gremi d’Editors alerta que molts centres han optat per no aplicar encara el nou currículum acadèmic i ara costa trobar còpies dels llibres antics. A principis d’any, les editorials ja podien començar a imprimir els llibres amb els continguts adaptats al nou currículum, però el mes de març el Departament d’Educació va donar més marge als centres per adaptar-s’hi i, gairebé la meitat, segons els editors, han optat per fer-ho més endavant.

Això ha suposat un daltabaix important per a les editorials, que han hagut de tornar a reimprimir els llibres antics per l’alta demanda i guardar en estoc els que tenien nous de trinca.

La demanda de llibres antics, disparada

Davant de la gran quantitat de centres que finalment han decidit no adaptar el nou currículum, la demanda de llibres antics s’ha disparat i ara cal reimprimir-los. “Són entre 15 i 20 dies de reimpressió i de logística per poder abastir el mercat una altra vegada. Però fins a mitjans de setembre, o tercera setmana de setembre, no es regularitzarà la situació“.

La tornada a l’escola, més cara

L’inici del nou curs escolar enguany és serà més car. El material escolar s’ha vist afectat per la inflació, especialment el paper. “En bolígrafs, en escriptura, no s’ha notat gaire, però en tot el que és paper és molt bèstia la pujada de preus”.