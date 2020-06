Han crescut gairebé un 20 per cent les demandes d'ajuda per a deixar les drogues després del confinament

L’ONG per a les addiccions Projecte Home Catalunya Projecte Home ha dit avui a La Literna a Cope Catalunya i Andorra que les demandes d’ajuda per tractar una addicció han recuperat ja els nivells d’abans del confinament i, de fet, si es comparen les xifres de les primeres setmanes de juny d’aquest any amb les de l’any passat, han crescut un 18%. Després d’una primera avaluació, l’entitat alerta que és just a partir d’ara que es comencen a notar els efectes del confinament. El director de Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies, ha comentat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra que: “El que més preocupa a Projecte Home són els efectes de la crisi sanitària, econòmica, laboral i social en el procés d’integració social de qualsevol persona que s’estigui rehabilitant de les seves addiccions”. Tambè ha parlat de que: “L ’acumulació de setmanes de reclusió obligatòria ha provocat en les persones que segueixen un tractament per a les addiccions conseqüències com ara pèrdua d’hàbits i rutines, manca de motivació, sensació de solitud, augment dels conflictes amb la família o bé un impuls del desig de consumir drogues i un augment del risc de patir recaigudes”.

EL CONFINAMENT UNA OPORTUNITAT PER DEIXAR LES DROGUES

La l'altre cara de la moneda, pel director de Projecte Home, ha estat : “El confinament ha esdevingut una oportunitat per a moltes persones per a prendre consciència que patien una addicció i que s’han decidit a demanar ajuda. Sovint, el major temps de convivència en família ha fet més visible el problema i els familiars han fet pressió a iniciar un tractament”. Tal i com indiquen les dades de la memòria anual de l’entitat, entre el conjunt de persones adultes ateses durant el 2019 la cocaïna és per quart any consecutiu la substància que més demandes d’ajuda provoca, amb un 47,6% dels casos.

BARCELONA LA CIUTAT EUROPEA AMB MÉS CONSUM DE COCAÏNA

Fa més d’una dècada que el consum de cocaïna es manté en percentatges molt elevats però la percepció social del greu risc que pot suposar per a la salut és baixa. De fet, Barcelona és ja la ciutat europea on es troben més restes de cocaïna a les aigües residuals, segons un estudi publicat a finals de 2019 a la revista Addiction amb la participació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Després de la cocaïna, l’alcohol és la segona substància amb més incidència entre els adults, amb un 34,1% dels casos. Segueix sent la droga més econòmica i acceptada socialment. Aquesta accessibilitat s’ha fet més evident que mai durant el confinament, quan la disponibilitat d’altres substàncies il·legals es feia molt més complicada. Per a moltes persones, l’alcohol està actuant com a substitutiu d’altres consums.