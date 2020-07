Greu atac contra twitter per a estafar amb criptodivises

Eduar Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil, i cada dimarts ens explica les novetats del sector.

-Un greu atac contra Twitter ha hackejat els comptes de Bill Gates, Musk, Apple i moltes més per a estafar amb criptodivises



Els comptes més seguits del món publicaven un missatge convidant a manar Bitcoins a una direcció concreta amb la promesa que qualsevol donatiu els seria retornat per duplicat.

Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, Warren Bufet, Jeff Bezos, Kim Kardashian, Uber i fins i tot Apple repetien aquest missatge amb diferents variacions. També es van sumar els comptes de Twitter de les principals criptodivises i serveis associats amb aquestes, incloent Bitcoin, Ripple, Coindesk i Coinbase.

possiblement l'atac més greu mai sofert per Twitter que es va adonar ràpidament i va bloquejar a tots els comptes verificats, eliminant els missatges publicats pels atacants.

La cartera principal utilitzada en l'estafa ha aconseguit obtenir 395 transaccions amb 12,86 Bitcoins, equivalents a uns 104.000 euros, encara que és difícil conèixer la quantitat real estafada.



-OnePlus acaba de presentar el seu nou terminal, El OnePIus Nord, un Gamma mitjana assequible per 399 euros



Les especificacions del OnePlus Nord es mouen molt en la línia de les últimes tendències dins de la gamma mitjana-alta.

Hi ha un chipset Snapdragon 765G amb gràfics potenciats per a jocs que traurà un bon partit a la seva pantalla Feu olor de 90 Hz , 8 o 12 GB de RAM, un mòdem 5G i una bateria de càrrega ràpida de bona capacitat.

El OnePlus Nord ja es pot reservar en la pàgina oficial de la companyia. El model 8/128 GB té un preu de 399 euros, mentre que el 12/256 GB surt per 499 euros.



-LG llança el primer monitor per a jocs IPS 4K d'1 ms, amb 144 Hz i compatible amb FreeSync Premium Pro



LG ha anunciat el llançament d'un nou monitor gaming. Presentat inicialment en el CES 2020, el UltraGear 27GN950 presumeix de ser el primer monitor IPS amb resolució 4K i un temps de resposta d'un mil·lisegon.

Amb un refresc variable a 144 Hz, el monitor més avançat d'LG fins avui és compatible amb G-Sync i FreeSync Premium Pro. Això significa que funciona sense problemes amb les targetes de Nvidia.

Ja aquesta disponible per 1189€.



-Xiaomi llança el seu primer monitor gaming a Europa, un model corb de 34 polzades amb FreeSync*Premium per 399 euros



Xiaomi ha oficialitzat el seu primer monitor per a jocs a Europa. L'El meu Curved Gaming de 34 polzades arriba per a atacar un mercat competitiu, brindant unes característiques interessants.

l'El meu Curved gaming posseeix un panell VA amb curvatura 1500R i format ultrapanoràmic, brindant una resolució de 3440 x 1400 (WQHD), 144Hz de refresc funcionant de manera adaptativa mitjançant la tecnologia FreeSync Premium i una lluentor de 300 Nits.



El monitor no incorpora altaveus ni cap port de connexió que no siguin els destinats al senyal de vídeo, en el seu cas dos HDMI i sengles DisplayPort.