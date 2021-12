El Gremi de la Restauració es reivindica como a "segur" durant el Nadal

Tot i la incertesa actual per la situació de la variant òmicron, els sopars i dinars de Nadal ja han arribat. La restauració, tot i la situació sanitària, vol reivindicar-se. El Gremi de Restauració està presentant diversos anuncis per tal de potenciar el seu sector durant el Nadal. José Luis Izuel és el president del Gremi d'Hosteleria d'Espanya, que ens explica com veu ell els propers dies al sector: “Lamentablemente estamos rodeados de malas noticias, y todo esto ha supuesto muchas anulaciones de cenas de empresa. Pero es verdad que la cena pequeña, la de amigos, sigue funcionando y se va a quedar y nos va a dar trabajo. Hace más de un mes estábamos con un total overbooking para el próximo fin de semana, pero la cosa se ha complicado un poco. Hemos de decir y dejar bien claro que la hostelería es segura, que cumplimos con todas las normas de higiene, de distancia... somos establecimientos seguros, eso no es un problema. Desgraciadamente muchos negocios han tenido que cerrar. Llevamos casi dos años con una situación económica muy grave, con muchas deudas, y muchos establecimientos han cerrado definitivamente. Y es que no hemos de perder de vista la gran cantidad de trabajo que da el sector. Hablamos de 1.7 millones de empleos en el sector de la hostelería en el año 2019, y ahora mismo estamos en unos 150.000 menos. También estamos teniendo problemas para incorporar gente, ahora mismo está costando, seguro que tenemos deberes que hacer y ser más atractivos desde el punto de vista laboral, pero la realidad es la que es y no es sólo aquí, es en toda Europa.” A Catalunya s'estan fent campanyes per animar als ciutadans a continuar visitant els restaurants i establiments d'hosteleria.