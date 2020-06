El gremi de restauració de Barcelona vol estendre les ampliacions de terrasses durant 2021

En relació al procés d’ampliació de terrasses i d’atorgament de noves llicències que ha obert l’Ajuntament de Barcelona, el Gremi de Restauració ha recordat que l’escenari ideal seria complir el termini de 15 dies que preveu el decret.

“Entenem que la demora és fruit de l’allau de sol·licituds i som conscients que el govern ha reforçat els serveis tècnics municipals, però cal agilitzar la tramitació al màxim.”, explica Roger Pallarols, director del Gremi.

Tot i que el decret preveu que, transcorreguts 15 dies des de la presentació sense que s’hagi dictat resolució, la petició s’entén desestimada, l’equip de govern ja ha puntualitzat que resoldran de manera expressa tots els casos i que, per tant, el silenci administratiu no s’ha d’entendre com una desestimació.

Pallarols: “hem de fixar-nos en l’esperit de la mesura: l’efectiva ampliació de les terrasses. Ningú no entendria que això no succeís. Podem arribar a entendre que el termini de 15 dies s’allargui lleugerament si les respostes són, com s’esperen, majoritàriament positives i es confirma l’extensió de la mesura més enllà del 2020, una qüestió, recollida en el decret d’alcaldia, que ja estem abordant amb el govern municipal”.

Aparentment, s’han presentat més de 3.000 peticions, cosa que corrobora la necessitat i la utilitat d’aquesta mesura. Poder fer seguiment dels processos a través d’un conjunt de xifres i d’indicadors que es van actualitzant periòdicament és positiu; s'ha vist amb la pròpia evolució de la pandèmia. “La mesura per ampliar terrasses ha generat un ampli consens entre els grups de l’oposició”, recorda Pallarols, “i convindria que tots plegats poguéssim seguir l’aplicació a partir de xifres que es vagin actualitzant. Els grups de l’oposició, amb els quals mantenim un contacte permanent, s’han interessat públicament per l’aplicació de la mesura, cosa que agraïm”.