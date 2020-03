El gremi de restauració de Barcelona creu que els paquets de mesures econòmiques no són suficients

El Gremi de Restauració de Barcelona qualifica d’insuficients les mesures de caràcter econòmic que van anunciar ahir tant el Govern d’Espanya com la Generalitat de Catalunya destinades a alleugerir les afectacions econòmiques provocades per la crisi sanitària. En l’àmbit de la restauració barcelonina, la caiguda del consum està posant en risc, des de ja mateix, la viabilitat de moltes empreses, tant pimes com grans empreses. Les dues administracions han anunciat l’obertura de línies de crèdit (a través de l’ICO i de l’ICF); es suggereix a les empreses, per tant, que incrementin el seu endeutament per assumir les despeses (salaris, lloguers, etc.) que no poden pagar en haver deixat de facturar al seu ritme habitual.

El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, qüestiona la utilitat d’aquesta mesura: “la facturació que s’havia de produir durant aquests mesos de temporada alta no es produirà i serà irrecuperable; totes les administracions, cadascuna en l’àmbit de les seves competències, han de renunciar a cobrar determinats impostos mentre duri la crisi”. L’ajornament d’impostos, tot i que sense interessos ni recàrrecs, que va anunciar ahir el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, tampoc resol el problema: únicament l’empeny cap endavant.

“Davant d’aquesta paràlisi econòmica sobtada”, continua Pallarols, “les administracions no poden aspirar a mantenir els seus ingressos sense que això impliqui ensorrar les empreses. Haurien de ser un exemple per al mercat immobiliari privat: la carència (per exemple, en el lloguer dels locals) s’hauria de generalitzar si es vol que les empreses sobrevisquin”.

No queda clar que la resolució aprovada per la Generalitat i pensada per evitar les aglomeracions de persones, afecti els bars i restaurants petits o mitjans. El Gremi ha intentat esbrinar-ho a través de diversos departaments de la Generalitat sense èxit. Si es confirmés, comportaria haver de tancar al públic molts locals que clarament deixen de ser viables si veuen retallat el seu aforament a un terç.