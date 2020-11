Gremi de Restauració de Barcelona: "Les noves mesures són un gran pas en la direcció correcta"

Avui s'ha fet públic el pla de desescalada en les restriccions, que a partir de dilluns que ve seran menys severes. Entre els punts més importants es troba la reapertura de la cultura, que ho farà al 50%, i la restauració que podrà obrir fins les 21:30.

Les terrasses podran estar el 100% de la seva capacitat, tot i que a l'interior l'aforament màxim haurà de ser del 30%.

Per parlar del tema hem convidat al senyor Roger Pallerols que és director del Gremi de Restauració de Barcelona, que valora les noves mesures: "La veritat és que sense haver arribat allà on preteníem, no deixa de ser un pas de gegant i una rectificació respecte als plans que s'havien filtrat el dilluns." diu Pallarols.

Arriba a temps la mesura?

Pallarols ens explica "És una rectificació en la direcció adequada, i celebrem que el Govern de le Generalitat entengui que, per descomptat hem de donar-li la màxima prioritat a la lluita contra la pandèmia, però no podem abandonar la nostra economia, i especialment sectors que ho estem passant molt malament i que són vitals en el funcionament de l'economia." afirma "Que el dilluns iniciem la desescalada, és un pas de gegant."

Cap a on hem d'anar?

Pallarols ho té clar "Encara ens queden dos objectius per complir les properes setmanes. El primer el tema dels sopars. Els sopars suposen per molts restaurants més del 50% de la seva facturació, així que esperem que a les properes setmanes la restauració pugui cobrir tots els àpats." raona el director del gremi barceloní "I també hi ha un altre tema molt important, i és que hem de conviure amb el virus, hem de lluitar contra el Coronavirus, això vol dir que mentre duri la pandèmia hem d'assumir que el nostre sector no es pot tornar a parar per tal de no aprofundir més encara en el forat econòmic que ens ha portat aquesta pandèmia." Conclou.