Gremi de peixaters: "El proveïment de peix a Catalunya està garantit"

La situació límit que provoca la inflació de preus en energies i carburants afecta de ple també al sector primari, com el cas de la pesca. Avui parlem amb el president del Gremi de Peixeters de Catalunya, el senyor Alejandro Goñi, qui ens explica com estan visquent ells aquesta situació: “Estem molt preocupats, hi ha un contrasentit. Ens hem trobat amb dos setmanes de vaga de transport, i resulta que a Catalunya les botigues i els mercats han estat carregades de peix. No ens ha faltat res. Però ens ha faltat el client. I per què ha faltat ? Doncs perquè pensen que no tindrem peix, perquè desde la televisió i des de la ràdio els han bombardejat dient que no hi ha suministres. I és veritat que hi ha hagut llocs com Andalusia o Galícia en els que si hi han hagut problemes, però aquí no. Jo vaig anar a Mercabarna la setmana passada i us puc dir que hi havia més peix que altres dies normals. I ens hem trobat amb una baixada de vendes importants, i estem patint perquè el tema encara no s'ha solucionat, aquesta vaga o com li diguin encara no s'ha tancat, i tot això preocupa, obviament. A Catalunya hem tingut dues setmanes de molt mal temps, i el peix viu del temps, cosa que no passa amb la carn. Si no se surt a pescar, no hi ha peix, i això també s'ha afegit les darreres setmanes. Però no s'ha sortit a pescar no per la gasolina, sinó per aquestes qüestions meteorològiques. Però la vaga i el preu de l'energia no ha tingut res a veure, i aquí s'ha creat una psicosis que ens té molt preocupats. Hem hagut de fer una nota de premsa dient que les peixeteries estan plenes de peix, i li diria que fins i tot molt bé de preu. El peix es regula pel mercat. Clar que volem que les energies vagin barates, però de moment aquest tema del preu de les energies no té res a veure amb el suministrament de peix.