El Gremi d'Hotels de Barcelona alerta de la situació "dramàtica" del sector

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha alertat de la situació "dramàtica i insostenible" del sector per la crisi del coronavirus. Després de sis mesos d'activitat pràcticament nul·la, el sector ha patit una caiguda de la facturació de 850 milions d'euros i un descens dels visitants "molt significatiu".

Aquesta situació també ha impactat en el mercat laboral del sector, amb 30.000 treballadors que encara no han tornat a la feina, entre els quals hi ha empleats temporals que no han estat renovats. El director general de l'entitat, Manel Casals, ha advertit que està en risc la viabilitat de molts establiments hotelers. "Si seguim així, a finals d'aquest trimestre veurem molts hotels en concurs de creditors i comprats per fons voltors", ha lamentat.

Actualment, hi ha aproximadament un 25% de la planta hotelera de la capital catalana oberta, amb ocupacions al voltant del 10% i el 15% i una reducció dels preus a la meitat. "La situació en aquests moments és insostenible", ha resumit Casals a La Linterna Catalunya.

A l'agost, Barcelona ha tingut prop de 3.200 persones allotjades en hotels al dia, divuit vegades menys que les 58.000 registrades al mateix mes de l'any passat. Pel que fa al mercat laboral, actualment hi ha 3.500 treballadors que han pogut tornar a la feina, mentre que hi ha al voltant de 30.000 que encara no s'han reincorporat.

De cara als pròxims mesos, Casals s'ha referit a unes "previsions nefastes" per la falta de turisme d'oci i activitat firal o congressual que poden posar en perill la planta hotelera de Barcelona.

Així mateix, ha alertat del risc que molts hotels presentin un concurs de creditors o siguin comprats per un fons voltor si la situació es manté. Mestre, també president de Selenta Group, ha reconegut que, des de l'inici de la pandèmia, ha rebut entre una i dues trucades per setmana de fons interessats en la seva companyia.

"Està en risc la pèrdua d'un sector clau per a la ciutat", ha reiterat. Mestre ha afirmat que la pèrdua de 10.000 llocs de treball al sector provocarien un augment d'un 1% de la taxa d'atur de la ciutat, fins al 10%.

Davant aquesta situació, Casals demana un "pla de rescat" a fons perdut amb una aportació directa d'entorn 450 milions d'euros. "Hem tingut ajudes financeres a través dels crèdits ICO, però ja no tenim més marge d'endeutament. No parlem d'optimitzar els nostres comptes de resultat, estem parlant de sobreviure", ha manifestat.

Així mateix, el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona ha assegurat que és "fonamental" ampliar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) "amb bonificacions màximes" fins a Setmana Santa de 2021 "com a mínim". En aquest moment és quan Mestre preveu que el sector es comenci a recuperar després d'un 2020 "perdut".