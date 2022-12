El Gran Recapte d’Aliments aconsegueix 5,1 M € en donacions, tot i la inflació

Tot i el context d’inflació i d’augment de preus, el Gran Recapte d’Aliments a Catalunya ha aconseguit reunir 5,1 milions d’euros en donacions. La xifra prové de la suma del valor dels productes recaptats en establiments físics i les donacions monetàries fetes a través de diferents canals. A més, queda a prop de l’objectiu que s’havien marcat els Bancs dels Aliments: arribar als 5 milions d’euros. Tot plegat suposa un increment de la recaptació del 22 % respecte a l’edició passada.

Enguany, el Gran Recapte havia recuperat la recollida física d’aliments a supermercats i mercats, on es van tornar a veure les típiques banyeres de cartró per dipositar productes. En aquesta edició, la número 14, s’hi han sumat 19.000 persones voluntàries a tot el territori i, des de finals de novembre, s’està distribuint el menjar a 241.000 ciutadans a través d’una xarxa de fins a 650 entitats. Des del Banc d’Aliments de Barcelona agraeixen el suport i fan una crida a no defallir a l’hora d’ajudar.

De fet, de donacions encara se’n poden fer a través del web del Gran Recapte i també a través de la plataforma Bizum 33596. Els productes més necessaris i que més s’han recaptat són oli, conserves de peix, llegum cuit, arròs, pasta i llet.