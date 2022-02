Gran augment de les ciberestafes i els delictes relacionats amb internet

Ahir dimarts va ser el dia internacional de la Internet Segura, una jornada que vol recordar-nos els riscos que té navegar per la xarxa sense precaució. Els Mossos d'Esquadra admeten que els delictes per internet ja suposen un dels problemes de seguretat més importants. Ara mateix les estafes per qualsevol metodologia ja són el segon delicte, només per darrera dels furts. En parlem amb sot inspector José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra, que ens diu que : “cada dia rebem unes 300 denúncies per estafes, i d'aquestes la gran majoria, el 90%, són estafes que anomenem ciberestafes, estafes on el criminal utilitza internet. La tecnologia avança molt ràpidament, però la pedagogia associada a aquesta tecnologia no avança a la mateixa velocitat. El que estem veient a través de les denúncies és que la gent no adopta les mesures de seguretat que són desitjables per evitar caure en aquestes estafes”. També estan creixent molt les denúncies relacionades amb les criptomonedes : “Sí, és cert. Les criptomonedes és una tecnologia que va començar fa uns 10 anys, amb el BitCoin, ha evolucionat molt en aquest temps i és un sistema d'intercanvi de diners, però no són diners físics, sinó diners digital. I és difícil fer un seguiment dels diners sustrets, tot i que es pot fer. Les transaccions de criptomonedes estan associades a una criptografia que li dona una seguretat afegida a totes aquestes transaccions, i arribar a saber quins són els destinataris d'aquests diners és més complicat. Hi ha plataformes que es publiciten a través d'internet i xarxes socials, on suposadament ofereixen serveis d'inversió, però el que fan és enganyar a les víctimes, que estan convençuts que estan invertint en criptomonedes, però el que estan fent és donar els seus diners a criminals, i quan intenten recuperar els diners veuen que és impossible”