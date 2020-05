El Govern proposa que Lleida, Girona i Catalunya Central passin a fase 1

El Govern proposa que les regions sanitàries de Lleida, Girona i Catalunya Central passin també a la fase 1 el proper dilluns i deixa de moment en l'aire el plantejament sobre la regió metropolitana de Barcelona. En les properes hores s'estudiarà una proposta parcial per a l'àrea metropolitana, "que no serà completa de passar a la fase 1", segons ha indicat després de la reunió del pla Procicat la consellera de Salut, Alba Vergés.

En preguntar-li si aquest plantejament estaria a temps d'aplicar-se ja dilluns, ha indicat que caldrà veure la data concreta, però ha afegit que no es vol anar "molt més enllà". Les regions que es plantegen per passar ja a fase 1 estan risc baix o moderat.

A La Linterna catalunya hem parlat amb la dra. Alicia Taboada, metgessa general i membre de la plataforma doctoralia, per coneixer la seva opinió "Hem de ser molt prudents, s'ha de veure com és el nivell de contagis en cada zona, estem veient pacients que han passat el coronavirus fa un mes i s'han tornat a contagiar. Encara no sabem exactament com es comporta aquest virus" ens explica "Sobretot no cal perdre la por, no es passa de fase perquè el virus hagi desaparegut, si no perquè hi ha possibilitat de resposta sanitària"

La doctora ens diu que "cal ser responsable i mantenir escrupolosament la higiene de les mans, i màscares" afirma "quan els test et diuen que estàs immunitzat es poden equivocar per aquests nous recontagis"

Alicia Taboada explica que "quan no et toca una cosa de prop no li dónes tanta importància i no et tems tant, escoltem els testimoniatges de les persones que han estat ingressades en hospitals, aïllats dels seus sers estimats, es passa molt mal aïllat i malalt en un hospital" conclou.