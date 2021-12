El govern de Pedro Sánchez ultima el seu pla anti-tabac

El Ministerio de Sanidad ultima un pla integran contra el tabaquisme, que introdueix, entre altres qüestions, la prohibició de fumar a vehicles particulars, l'empaquetat genèric de les marques de tabac, o l'equiparació de les prohibicions a les cigarretes electròniques. El Ministeri ja ha enviat un esborrany d'aquest pla, i sobre ell volem parlar avui amb Raquel Fernández, presidenta i portaveu de nofumadores.org: “Sí, es un plan ambicioso, pero lleva bastante retraso. Es un plan que aún está en proceso de estudio, es un borrador, aún estamos a tiempo de incluir cosas que faltan. Es bastante completo, pero es mejorable. Nosotros estamos de acuerdo en muchas de esas medidas: Conseguir más espacios al aire libre sin humo de tabaco, por ejemplo, pero el plan no concreta esos espacios. Sólo habla que se va a hacer una modificación legislativa, y esperamos que sea entonces cuando haya una mayor concrección .Es importante reducir el número de lugares al aire libre donde se fume, sobretodo para que se desnormalice el consumo de tabaco, que las próximas generaciones no lo vean como algo normal. Lo normal es no fumar. El 75% de la población no fuma. Y es muy importante que la ley se acompañe de presupuesto. Sin dinero no haremos nada. Nuestros vecinos franceses por ejemplo son un modelo a seguir: parte del dinero que se recauda en multas, repercute directamente en la prevención del tabaquimos, y eso es lo que hace falta aquí. Ya no es sólo un tema sanitario, es un plan transversal donde hablamos con el ministerio de educación, de cultura... con varios ministerios. El problema principal del tabaquismo lo produce un solo producto. Un producto, el cigarrillo, que se produce artificialmente, y si no se produjera, ya habríamos terminado con el problema del tabaquismo. Y la prevención ha de empezar en las escuelas, ha de implicarse el ministerio de educación"