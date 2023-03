El Govern impulsa l'FP amb més places i avança la preinscripció

El Govern ofereix 445.818 placesde formació professional,un 6,42% més que l'any anterior, i avança la preinscripció. La inversió, a més a més, serà de 901,7 milions d'euros, tal com ha anunciat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en un acte amb el titular de Treball i Empresa, la consellera de Presidència i sindicats i patronals.

La preinscripció per als alumnes de continuïtat que vulguin fer un curs de grau mitjà serà del 12 al 18 d'abril. Això afecta tant els que vinguin de l'ESO, de primer de batxillerat i no vulguin continuar com els que vulguin derivar-se a l'FP des d'un centre de formació d'adults.

Per a la resta d'alumnes, la preinscripció serà del 9 al 15 de maig. Pel que fa als cicles de grau superior, la preinscripció serà del 26 de maig a l'1 de juny. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray ha dit que cal animar els joves a fer formació professional.El Govern assegura que al curs 2023-2024 tots els alumnes que vulguin fer FP, tindran plaça i tindran plaça assignada abans que comenci el curs.