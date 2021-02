Girona posa en marxa un servei gratuït d'assessorament energètic dels habitatges

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa un servei gratuït d'assessorament energètic dels habitatges amb l'objectiu de millorar el "confort" de la llar i reduir la factura energètica. La iniciativa s'emmarca en el projecte transfronterer d'eficiència energètica en l'edificació Edificat, inclòs en el Programa INTERREG V-A- Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) i co-finançat amb el Fons FEDER de la Unió Europea.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la tinent d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, afirma que el projecte europeu comença a donar els seus "primers fruits" amb aquest servei i es mostra convençuda que amb la iniciativa no només s'aposta per la sostenibilitat sinó també "per tot aquest sector econòmic".

La Unió Europea ha fixat la rehabilitació energètica dels edificis com una de les seves prioritats dins el Pacte Verd Europeu i l'Estratègia 2030. L'acord busca transformar els reptes climàtics en "oportunitats" per a l'economia. Per això, els sectors de l'eficiència energètica i de la rehabilitació són centrals per aconseguir els objectius marcats.

L'Ajuntament, a través del projecte Edificat, vol fomentar aquesta transició verda sensibilitzant a la població i als professionals sobre els grans reptes de l'edificació.

La renovació dels habitatges per fer-los més eficients en termes energètics i més sostenibles es considera una oportunitat per generar ocupació amb més valor afegit, de qualitat i de futur. I és que es preveu un creixement ocupacional de més de 50.000 persones a l'any en el conjunt de l’Estat fins al 2030, pel que fa únicament a la rehabilitació energètica del parc edificat.

A Girona, els edificis són els responsables d'aproximadament un terç de les emissions de CO2 de la ciutat. Aquest gas d'efecte hivernacle és el principal causant del canvi climàtic, a més de tenir efectes nocius sobre la salut de la població. Per tal de millorar aquesta situació, el consistori ha posat en marxa aquest projecte.

"La ciutadania interessada en aquest servei, rebrà una anàlisi del seu immoble o local gratuïta amb l’objectiu de detectar les mancances i les possibles solucions que la rehabilitació energètica pot oferir. Per fer-ho, s'han de posar cal que es posin en contacte amb el servei a través de la pàgina web www.edificat.eu/ca/girona." ens explica Plana.

Tot seguit, l’equip tècnic analitzarà l'habitatge o local i assessorarà els residents de manera individualitzada sobre com fer de la llar un habitatge més eficient i saludable. A més, també se’ls informarà sobre ajuts i subvencions per fer l'obra i del procés de tramitació del projecte.

D'altra banda, l'Ajuntament ha llençat una campanya informativa sobre el projecte amb un vídeo on s'explica tot el procés. També es difondran tríptics informatius i cartells.

Un projecte europeu

L’Ajuntament de Girona és coordinador del projecte transfronterer Edificat. Els socis del consistori en aquesta iniciativa són la Communauté Urbaine Perpignan Metropole Méditerranée, que agrupa 36 municipis al voltant de Perpinyà; el pol de competitivitat Derbi, que opera a la regió Occitaine-Pyrénées Méditerranée i agrupa empreses, laboratoris, universitats, autoritats locals i altres entitats que participen en el desenvolupament del sector de les energies renovables, i el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya.

La valoració global del projecte Edificat és d’uns 865.000 euros. El pressupost previst per part de l’Ajuntament de Girona és de 322.889,84 euros, dels quals 113.011,44 euros els aportarà consistori en un període de tres anys, i la resta, un total de 209.878,40 euros, estaran subvencionats pels fons FEDER.