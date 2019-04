Girona te el major índex de pobresa infantil de Catalunya, un 23,4%.

Els indicadors de pobresa infantil a Espanya és preocupant. Les xifres posen difícil assolir el cumpliment dels ODS marcats per l'ONU. Tots els països tenen marcada en la seva agenda per a 2030 el que s'han dit els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) acordats per l'ONU. El primer d'ells és l'erradicació de la pobresa. A Espanya les dades revelen que encara hi ha molt de tros per recórrer per a aconseguir aquest objectiu. Així ens ho explica Agustí Amorós, director de desnvolupament d'AIS Group, especialista en la generació d'indicadors, ha publicat sobre el risc de pobresa infantil, provinents dels seus indicadors Habits Big Data. D'acord a aquesta informació, la regió amb la situació més preocupant és Extremadura on el 51% dels nens i nenes estan en situació de risc de pobresa. De fet, la taxa de Càceres és la més alta de tota Espanya fregant el 54%.

Una situació molt diferent és la que s'observa en el nord peninsular. A les províncies septentrionals és on la taxa de població infantil en risc de pobresa és més reduïda, encapçalades per Navarra, on supera lleugerament l'11%. Immediatament darrere estan Bizkaia (12,3%), Guipúscoa (12,9%) i La Rioja (13,2%). Les següents ja presenten una taxa més elevada que el 17%. És el cas de Saragossa (17,5%), Lleida (17,9%) i Astúries (18,1%). Més pròximes al 20% estan ja Barcelona (19,3%), Llaurava (19,3%) i Terol (19,6%).

A Catalunya la taxa de pobresa infantil és del 19,8%. Entre les províncies catalanes, Girona compta amb el major índex amb un 23,4% seguit de Tarragona amb un 21,0% Barcelona amb un 19,3% i Lleida amb un 17,9%.