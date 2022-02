La Generalitat vol posar fi a les notes trimestrals

Segur que recordeu el que havíem de lluitar per tenir una nota d'un 10 o per aconseguir un 5 durant l'adolescència. I com patíem quan veiem el 4,9, pensant en com ho explicaríem als pares. Doncs totes aquestes qualificacions sembla que tenen els dies comptats, ja que la Conselleria d'Educació va anunciar dimecres que pretèn substituir les notes trimestrals dels alumnes per valoracions qualitatives. Avui en volem parlar amb el Carles Monereo, Catedràtic de Psicologia de l'educació de la UAB i assesor del departament d´Educació de la Generalitat: “Jo crec que les notes no aporten gran cosa. Més aviat més que calificar, descalifica. No et dona informació de com ha estat aprenent l'alumne i sobretot de com pot millorar. El nou decret pretèn aconseguir informes més personalitzats, on a cada alumne li diguis com està aprenent, com pot millorar, què hauria de modificar, i creiem que des del punt de vista de l'ensenyança obligatòria, que és aquella que no ha de formar especialistes, sinó ciutadans i ciutadanes, doncs això serveix per avançar. Dir-li a algú que ha suspès no l'ajuda en res, no contribueix a que avançi. En part també és per no desmoralitzar a l'alumne, fer-lo entendre que l'error és important en educació i que cal millorar aquests errors. Els alumnes arriben a l'escola de llocs molt diferents, amb nivells molt diferents, i no té massa sentit posar-lis un dos, o un tres... Un altre cosa es que li diguis “mira, aquest dibuix el podries millorar”. No vol dir que no siguem crítics, que no siguem exigents, però la nota en sí mateixa no et dona una informació i a més pot ser contraproduent. Un suspens seria una assignatura en procés d'assoliment.Aquestes calificacions tenen sentit perquè l'alumne necessita unes actes oficials, per això s'han decidit unes qualificacions comuns a tots els alumnes