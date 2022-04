La Generalitat obre una línia d'ajuts per compensar les pèrdues de les llibreries

Tres dies després de la diada de Sant Jordi 2022, la gran pregunta que es fa molta gent és què passarà amb la quantitat de pèrdues que hi han hagut a moltes llibreries a causa de la pluja i la calamarsa. El Govern, la Cambra del Llibre i algunes editorials diuen que compensaran les llibreries que van tenir més pèrdues, en especial les més petites, que depenen en part de Sant Jordi per viure part de l'any. En parlem amb el tinent d'alcalde de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Martí, que ens explica com ha anat la reunió entre la Generalitat i els llibreters: “Ha sigut una primera pressa de contacte després de Sant Jordi, i tots hem destacat que va començat com un gran Sant Jordi, que semblava que tot aniria molt bé, però vam patir la combinació fatal de vent, aigua, pedra, que va provocar moments i situacions complicades. Ells ens han dit que encara no tenen la valoració de danys, que algunes de les parades que es van posar són les que van patir més, i esperarem per veure de quina manera les administracions públiques podem donar resposta”. Girona va fer Sant Jordi a cobert, i li volem preguntar si a Barcelona no s'hagués pogut pensar en aquest “pla b” : “Jo li proposo que pensi i que em digui a quin lloc caben centenars de milers de persones que estigui cobert. Ciutats molt més petites que Barcelona potser ho poden fer, però és que a Barcelona és impossible. Ve molta gent de tot arreu, i no hi ha cap espai que pugui aglutinar tota aquesta gent a cobert. El que no podem permetre és que cap llibreria hagi de tancar per culpa de Sant Jordi. Tothom està d'acord en que hem d'ajudar a aquells que van perdre molt material, i el seu resultat de Sant Jordi és molt negatiu, fins al punt de posar en perill la seva activitat. Hem de fer un llistat d'aquestes llibreries o petites editorials per tal que poguem donar el soport necessari