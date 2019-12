Com cada dilluns, el nostre Alfred López, 'El listo que todo lo sabe' ens omplirà de nous coneixements i curiositats. Avui parlarem sobre el significat i origen de les expressions:

- El gat que va ser elegit unànimement pels seus veïns com a 'Alcalde honorari'

Recordeu la curiositat que vaig explicar la setmana passada sobre el gos Bosco que va ser elegit 'Alcalde honorari'? Perquè no va ser un cas aïllat i podem trobar-nos altres curiosos, com el que va succeir en Talkeetna és una petita població d'Alaska (en el nord-oest del continent americà) d'al voltant de 800 habitants. En 1997 van decidir triar com a alcalde a un cadell de gat anomenat Stubbs, que es trobava en el comerç local Nagley’s Store.

-Quin és l'origen del terme ‘Mamarracho’?

Coneixem com mamarracho a aquell que va vestit o disfressat de manera ridícula i extravagant o al qual sol comportar-se de manera informal. El vocable ens va arribar a través de l'àrab hispànic ‘muharríǧ’ el qual s'utilitzava per a nomenar així a aquell que feia riure (bufó, pallasso…).

-Sabies que el plàstic es va inventar com a substitut a l'ivori?

En la dècada de 1860, l'escassetat en les reserves d'ivori va portar a l'empresa Phelan & Collander a realitzar un concurs en el qual oferien un premi a qui fora capaç d'inventar algun material amb el qual fabricar les boles de billar, que fins a aquell moment eren realitzades amb els preuats ullals d'elefant.

