Gairebé nou de cada 10 bars i restaurants de Barcelona preveuen incrementar els preus abans d’acabar l’any

Una gran majoria de bars i restaurants de Barcelona han fet repercutir en els clients la inflació desbocada —l’encariment de la factura elèctrica i de les matèries primeres— amb un augment de preus. En una enquesta encarregada pel Gremi de Restauració de Barcelona, un 77,2 % dels establiments afirma que ha incrementat preus durant aquest any i, d’aquests, un 70 % els ha apujat entre un 10 i un 25 %. Però sembla que no s’acabarà aquí. Un 86,7 % dels negocis —gairebé nou de cada 10— tenen previst tornar a augmentar les tarifes abans que acabi l’any. Segons el sondeig, només un 2 % dels restauradors no ho ha fet ni ho farà. Arrosseguen deutes de la pandèmia

La crisi inflacionària se suma a la de la pandèmia. Un de cada tres restauradors arrossega deutes de la crisi de la covid i un 67 % ha assegurat que no podrà fet net fins al bienni 2024-2025. L’enquesta destaca que —amb el context econòmic actual— la majoria de negocis (un 85 %) no té previst contractar personal ni fer obres al local.

Queixes contra l’Ajuntament

Els restauradors es queixen majoritàriament en l’enquesta de les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona en la gestió de les terrasses. Critiquen “un encariment de la taxa, la reducció dels horaris i traves per la seva instal·lació”. I un 90 % considera que “els polítics no són conscients de l’esforç que suposa tirar endavant aquests negocis”.