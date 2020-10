El futur és poder detectar el càncer de mama amb una anàlisi de sang

Avui és el dia mundial de la lluita contra el càncer de mama. Possiblement la pandèmia i la lluita contra el Coronavirus estan deixant una mica de banda altres temes, altres malalties. Cada dia es fa un petit pas més en la lluita contra el càncer de mama.

Per parlar del tema hem convidat a la doctora Cristina Saura, que és cap del grup de recerca del càncer de mama de la Vall d'Hebron institut oncològic. "El càncer de mama és una malaltia en la que encara hem d'avançar molt, però és veritat que s'està avançant, i estem ja oferint una molt millor qualitat de vida. El càncer de mama és el més freqüent en dones, i tot i que hem avançat molt segueix sent la segona causa de mort per càncer en dones." explica la doctora.

"Encara tenim molta feina. I el que cal per millorar és la recerca, per això és tant important disposar d'un bon finançament i de capacitat de fer-la.Aquesta recerca és realmente el que ens motiva, i el nostre interés per entrar en estudis clínics, és a dir, donar-li la oportunitat a les pacients de rebre tractaments abans que estiguin aprovats." ens diu la cap del grup de recerca del càncer de mama del VHIO.

Li preguntem a la doctora quin percentatge de pacients es curen després de ser diagnosticades d'un càncer de mama: "Avui en dia estem molt a prop del 88%. És a dir, que si tens un càncer de mama el més probable es que et curis." explica "Però hem de seguir treballant per diagnosticar els tumors com abans millor, perquè la millor eina que tenim per curar un càncer és diagnosticar-lo el més abans possible, quan més petit sigui millor." diu la doctora.

"Per això en un dia com avui m'agradaria recordar a totes les dones la importància de fer les mamografies. I animo també a les dones que si alguna vegada noten alguna alteració a la mama, un canvi de color de la pell, una secreció diferent al mugró... animar a les dones a que consultin amb el seu metge. Perquè segurament no serà res, però si no ho és, com abans ho diagnostiquem molt millor" afegeix la doctora Cristina Saura.