La Fundació Bofill impulsa una campanya per incrementar el potencial de l’acompanyament lector familiar. La campanya, batejada com ‘Les famílies, aliades de la lectura’, té l’objectiu de capacitar famílies de 4t, 5è i 6è de primària perquè acompanyin de forma exitosa el procés d’aprenentatge de competències lectores dels fills. Segons explica Marta López, Directora del programa, vol contribuir a que escoles, biblioteques i entitats liderin accions en aquesta línia. I és que d’acord amb la Fundació Bofill, la diferència entre l’alumnat amb suport familiar i el que no en té es correspon a mig curs acadèmic a 4t de primària. A més, 1 de cada 4 infants té un nivell lector baix quan acaba l’educació primària a Catalunya.

Per això, la fundació defensa que l’acompanyament i el clima lector són factors determinants i alerta que no disposar d’un nivell “òptim” de comprensió lectora compromet negativament el rendiment acadèmic, prescriptor del fracàs escolar.

Segons l’entitat, el grau de competència lectora afecta de manera desigual a les famílies. L’alumnat que pertany a famílies amb baix nivell de renda, a 4t de primària presenta un nivell de competència lectora que es correspon a gairebé mig curs acadèmic menys que l’alumnat de famílies benestants.

“És urgent fomentar polítiques públiques encaminades a activar el rol de les famílies com a agents clau en el desenvolupament de la competència lectora, especialment en els casos d’entorns més vulnerables en els quals no es disposa d’ambients favorables per a la lectura”, reclamen des de la Bofill.

Així, creuen que cal promoure mesures pel desenvolupament de les competències lectores per “garantir l’èxit escolar de tota la comunitat, prevenir l’exclusió social i generar alumnat resilient”.

L’acompanyament i el clima lector son factors determinants, lleugerament per sobre de la renda familiar (22 punts). La diferència entre aquell alumnat amb recolzament familiar i aquell sense és significativa i es correspon a mig curs acadèmic a 4t de primària. Per tant, cada curs que passa, els infants desafavorits que no tenen un clima de promoció i acompanyament a casa veuen reduïdes les seves oportunitats de tenir èxit educatiu.