La Fundació Arrels treballen per identificar l'arquitectura hostil

Centenars d'estudiants han participat en un projecte de la Fundació Arrels per a identificar l'arquitectura hostil repartida per la ciutat fotografiant portals, bancs i aparadors en els voltants de la Rambla per a desentranyar aquest concepte que no havien conegut abans: el de l'arquitectura hostil.

Sí, aquest districte barceloní té més de 50 elements com a barrots en portals, bancs o boles de formigó en accessos a edificis, que semblen estructures aparentment decoratives, però al seu darrere hi ha un ús molt més seriós: el d'impedir tombar-se.

La Fundació Arrels denúncia que aquests elements dificulten el dia a dia de les persones que dormen al ras en la capital catalana i nosaltres hem parlat amb la responsable de l'equip juridic d'arrels Beatriz fernandez.

I per conèixer l'experiència de primera mà ens ho ha explicat també una de les docents que porta a terme el projecte amb els alumnes, a la Lourdes Casas

Una tendència urbanística, doncs, que l'entitat denuncia perquèn incrementa l'estrès i l'ansietat d'aquestes persones sense llar que enfronten altres problemes com “la por, la inseguretat i la falta de descans”.