França multa a Google amb 100 milions d'euros i a Amazon amb 35 milions per inserir cookies no consentides



Google i Amazon han estat sancionades a França per l'ús il·legítim de cookies per a monitorar l'activitat web dels seus usuaris. La Comissió Nacional de la Informàtica i les Llibertats, organisme independent responsable de fer respectar les lleis de privacitat a França ha anunciat que totes dues empreses hauran de fer front a multes de 100 milions d'euros per a Google i 35 milions d'euros per a Amazon.



Aquesta quantia es deu no sols a la infracció en si mateixa, sinó al fet que les companyies sancionades van obtenir "beneficis significatius" derivats dels ingressos generats indirectament per la publicitat.



Tant Google com Amazon deuran ara modificar la informació que proporcionen als seus visitants a França en un termini de tres mesos. De no complir aquesta exigència, s'enfronten a una sanció addicional de 100.000 euros per cada dia de retard en la implementació.



Sony, Microsoft i Nintendo s'uneixen per a compartir una sèrie de compromisos per a un joc online segur



Sony, Microsoft i Nintendo, les tres companyies que actualment controlen el joc en consola, han signat un comunicat conjunt on es recullen una sèrie de directrius per a garantir una experiència online segura en PlayStation, Xbox i Switch.

El compromís compartit es basa en tres pilars: prevenció, col·laboració i responsabilitat, i arriba just abans de les festes nadalenques, un període amb molta activitat online, i davant una creixent aposta pels jocs i maneres multijugador amb joc creuat.



Disney+ pujarà la quota a 8,99 euros i integrarà el contingut de Star, la versió internacional de Hulu



The Walt Disney Company ha anunciat nombroses novetats per al servei Disney+, que tancarà el seu primer any en actiu amb més de 86 milions de subscriptors a tot el món.

Les principals notícies són per als subscriptors europeus, que el 23 de febrer de 2021 veuran com s'incorpora a la plataforma el contingut de Star, la versió internacional Hulu, la plataforma de streaming on pararà tot el contingut adult produït per les diferents divisions de Disney.



La quota mensual de Disney+ pujarà dos euros i passarà a costar 8,99 euros. Els actuals subscriptors tindran un període de gràcia de sis mesos durant el qual continuaran pagant l'actual quota (6,99 euros). També es respectarà el preu de tots aquells clients que hagin pagat per un any de Disney+, el cost del qual també hauria de pujar fins als 89,99 euros.



The Last of Us Part II s'emporta el premi a Joc de l'Any en The Game Awards 2020



Naughty Dog i The Last of Us Part II han estat els grans triomfadors de la gal·la The Game Awards 2020. El títol, disponible en exclusiva per a PS4, ha aconseguit alçar-se amb set premis entre els quals s'inclouen el de joc de l'any, millor direcció, millor narrativa, millor disseny d'àudio, millor actuació, millor joc d'acció/aventura i innovació en l'accessibilitat.



CD Projekt Xarxa es disculpa pel rendiment de Cyberpunk 2077 en PS4 i Xbox One, promet pegats i ofereix reemborsaments



CD Projekt Xarxa ha emès un comunicat via Twitter on reconeix que la versió de Cyberpunk 2077 per a PlayStation 4 i Xbox One presenta problemes de rendiment.

L'estudi polonès demana disculpes per això i demanda una segona oportunitat per a redimir-se, alguna cosa que espera fer amb dos grans pegats que arribaran al gener i febrer de 2021. Els jugadors que no vulguin esperar poden recuperar els seus diners mitjançant un reemborsament.