Fort impacte de les baixes laborals degudes a la Covid a les empreses catalanes

Un 30,6% de les empreses catalanes han hagut d'aturar l'activitat recentment per les baixes degudes a l'allau de contagis de la sisena onada de la Covid. I un 3.1% ha hagut d'aturar-se completament. Per sectors, el més afectat és el de la construcció, el primari, la restauració i l'hosteleria, i el comerç. El 70.5% de les empreses catalanes han tingut a algun treballador de baixa degut a la Covid, entre el 20 de desembre i el 17 de gener. I com s'ho han fet les empreses ? Moltes s'han reorganitzat creant grups bombolla, augmentant el teletreball, contractant més personal, o mitjançant altres fòrmules. Avui ens ho explica la Iris Alarcón, metgesa de família, i secretària de la junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ens explica el seu posicionament sobre les baixes laborals: “Nosaltres confiem en una autodeclaració responsable de les persones que en aquest moment estan infectades per Covid i tenen una prova positiva que s'han fet a casa o a la farmàcia, i que amb aquesta actitud madura de la societat, amb aquesta actitut responsable, crec que podem descongestionar tota la feina que hi ha a l'atenció primària. Podem donar l'alta en set dies ? Doncs he de fer dues apreciacions: La primera és que sempre que la persona no tingui símptomes. Obviament si continuem amb símptomes hem de continuar a casa. I l'altre cosa és que podrem sortir de casa extremant les mesures: Distanciament, mascareta, ventilació... aquestes mesures no s'han d'oblidar. I quan parlem de set dies parlem d'una mitjana del que poden durar els símptomes de la Covid. Entenc a la població quan ens diu que fa dos anys parlàvem de 14 dies, però és que llavors no coneixiem tant el virus, ara el coneixem millor, tenim més estudis, i podem parlar de set dies com a mitjana de símptomes i després dels quals les persones poden reprendre la seva activitat laboral.