Foment planteja un gran pacte institucional per a la recuperació de l’economia

El secretari adjunt i director d'economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo, explica que cal un gran pacte per sortir d'aquesta crisi “només a través del diàleg, el consens i l’acord podrem posar les bases d’un nou projecte econòmic que no només permeti sortir de la pandèmia econòmica, sinó que també consolidi un model de futur”.

Assegurar el cobrament dels ERTO a tots els treballadors afectats sense acumular ni un sol retard més; dissipar els interrogants respecte a la legislació laboral –molt especialment a partir del RD Llei 18 del 12 de maig-; flexibilitzar els ajustos temporals amb finançament fins al 30 de desembre; i reforçar el finançament de pimes i autònoms amb noves línies d’avals ICO -70.000 € més-, i altres mecanismes per reforçar el capital de les empreses, són algunes de les més importants prioritats que la Junta Directiva de Foment del Treball, va plantejar ahir que han de ser assumides pel Govern de l’Estat per facilitar la reactivació de l’economia i la recuperació de l’ocupació.

Davant les previsions d’una recuperació més lenta de la inicialment prevista, l’afectació d’alguns dels sectors industrials que més aporten a l’economia catalana –com el de l’automoció i el turístic, entre altres- i la transformació dels models de treball amb la irrupció del teletreball, els membres de la Junta Directiva van decidir aprovar per unanimitat la proposta d’un gran Pacte Institucional entre el govern de l’Estat, els partits polítics, les comunitats autònomes, les corporacions locals, els empresaris, els sindicats i la societat civil per complementar els treballs que realitzi la Comissió de la reconstrucció de l’Economia en el Congrés dels Diputats i combatre així la recessió provocada per la crisi de la COVID 19. Facilitar la reactivació de l’economia, la recuperació de l’ocupació i evitar la desaparició d’empreses.

Foment no està d'acord amb el pla de mobilitat de Barcelona que ha dissenyat l’alcaldessa Ada Colau, perquè no sigui un obstacle per a la recuperació econòmica de la ciutat, del comerç, del turisme, etc.: “El 57% del sector del comerç a Barcelona prové de no residents a la ciutat. El model de mobilitat plantejat des de l’Ajuntament posa en perill més de la meitat dels llocs de treball d’aquest sector”, ha destacat el secretari general adjunt.