Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

-Es filtra les primeres fotos del futurible Samsung Galaxy S20+

Com és normal en Samsung, 1 mes abans de la seva presentació que es preveu per a l'11 de febrer s'ha filtrat unes imatges del que seria el nou vaixell almirall de Samsung

El Galaxy S20+, se saltarà unes quantes posicions en l'escala numèrica per a proposar un telèfon amb disseny tot pantalla i cambra frontal en illa. El mòdul fotogràfic posterior serà no obstant això un dels seus trets més característics. Pel que sembla, inclou quatre sensors d'imatge i un micròfon.



-Apple retira algunes carcasses Smart Battery Casi per als iPhone XR, XS i XS Max per problemes de càrrega

Apple va anunciar aquest cap de setmana una campanya de servei després de detectar que algunes fonguis amb bateria Smart Battery Casi per als iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR no funcionen com deurien. Concretament, aquests accessoris podrien "no carregar-se o carregar-se de manera intermitent quan estan connectats al corrent.

Les persones que hagin detectat un problema en els seus fonguis amb bateria externa poden acostar-se per qualsevol establiment autoritzat i rebran una unitat de reemplaçament sense cap cost.



-Apple Store registra un nou rècord de facturació en un dia: 386 milions de dòlars en Any Nou

Apple afirma que els clients de l'App Store van gastar la xifra rècord de 1.277 milions d'euros entre Nochebuena i Nit de cap d'any, un 16% més que l'any passat, i 347 milions d'euros sol en Any Nou de 2020, un 20% més que l'any passat i un nou rècord de despesa en un dia



-Samsung protegeix la seva nova unitat SSD externa amb un lector d'empremtes dactilars

La Portable Solid State Drive T7 Touch és una unitat SSD externa amb interfície USB i diverses configuracions d'emmagatzematge: 500 GB, 1 TB i 2 TB

No obstant això, el seu major reclam és la seguretat



-Final Fantasy VII Remake es retarda fins al 10 d'abril

Square Enix ha anunciat que el llançament de Final Fantasy VII Remake es retarda fins al 10 d'abril de 2020. Una mala notícia per als jugadors que esperaven amb ànsies l'arribada del 3 de març, data en la qual inicialment estava previst l'aterratge del joc per a PlayStation 4.