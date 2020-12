Fibra òptica, la solució per a poblar la Catalunya buida

Els pobles petits que tenen pocs habitants han augmentat la seva població perquè la gent què podia teletreballar ha fugit de les grans ciutats i ha marxat cap a zones més trenqui-les. Sí això fos permanent, ajudaríem a frenar la despoblació que tant ens preocupa tant a Catalunya com a tota Espanya. Perquè això passi, hauria d'haver-hi una bona cobertura i una bona comunicació com és la fibra òptica.



A La Linterna Catalunya parlem del tema amb el José Antonio Morán director del grau d'enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació de la UOC.

Ajudaria la fibra òptica a la despoblació de la Catalunya buida?

Jose: no sabem si serà una condició suficient i és necessària perquè es pugui donar aquesta connectivitat que necessitem perquè es pugui desenvolupar la feina el futur a les zones rurals. Sense tenir una bona connectivitat és difícil que es pugui revertir aquesta situació. Si la tenim el primer pas fet, però sociològicament han de passar diferents coses, ha de quedar la flexibilitat que ha imposat la pandèmia i què és el que passarà després, si les empreses continuaran tenint aquesta flexibilitat o no amb els treballadors. Creiem que sí que s'estan fent passos i que la covid en aquest sentit ha accelerat una dècada el que a nosaltres ens hauria costat arribar fins aquest punt.

La fibra òptica no només és necessària per al teletreball sinó també per altres serveis necessaris per a una persona a una població.

Jose: correcte, fins ara tots estem acostumats a anar a l'hospital, però ara també ha canviat la forma de tractar la salut segurament en el futur hi haurà un d'aquests aspectes que canviaran i que no seran permanents com per exemple visites a l'hospital que no cal fer-les presencialment, moltes d'aquestes gestions es poden fer distància amb una videoconferència i fins i tot es poden sol·licitar els tràmits.

Sense fibra òptica, per què serveix el 5G?

Jose: perquè funcioni el 5G ha d'haver-hi una connectivitat de fibra òptica, no podem connectar Espanya i els estats units per 5G, finalment hi ha uns cables de fibra soterranis què són els que transmeten tot gran volum de dades massives que envien a tot el món. Resumin, si volem tenir un bon 5G hem de tenir una bona connectivitat.

Les administracions públiques haurien de fer una inversió per poder arribar aquestes petites poblacions?

Jose: Sí, de la mateixa forma que quan volem connectar certs punts del país hem de fer autopistes, ara necessitarem les autopistes de les telecomunicacions.

Amb l'increment de l'activitat del teletreball, les telecomunicacions del nostre país s'han desenvolupat prou bé.

Jose: Ens hem de sentir orgullosos de la xarxa de telecomunicacions que tenim. La veritat és que els operadors han fet un esforç important durant els últims anys i és evident que la fibra òptica no és barata. Estem en el pòdium dels països europeus quant a qualitat de la fibra òptica, no només per la penetració que té la fibra òptica a les llars sinó perquè la fibra òptica que hem estat desplegant és de les més cares que hi ha. La infraestructura és pot millorar i evidentment hem d'arribar aquells pobles on encara no s'arriba, però la realitat és que ens podem sentir orgullosos de la capacitat de la telecomunicació que tenim avui dia i la prova de foc ha estat amb la covid.

Cobrirem al 100% totes les zones?

Jose: el govern té clar què vol intentar arribar al 90% de totes aquestes zones de cara al 2026. En una dècada, si seguim colom fins ara, podríem arribar al 100%.