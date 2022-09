El Festival Blues de Cerdanyola torna en la seva XXXI edició

Després de dos anys de pandèmia, el Festival Internacional Blues de Cerdanyola torna a la normalitat en aquesta XXXI edició i durant 10 dies la ciutat sencera tornarà a vibrar a ritme de blues, però també de soul, swing, rythm & blues, jazz i rock & roll. Per aconseguir-ho, el festival ha programat un total de 50 concerts repartits per una desena d’espais i ha comptat amb la col·laboració de gran part del teixit econòmic, social i cultural de la ciutat. Aquesta tornada a la normalitat suposa la fi de les restriccions d’aforament i de les mesures sanitàries. Així, el públic podrà tornar a gaudir de concerts de format gran i accedir directament als concerts, sense necessitat de reservar invitacions de manera prèvia. Un dels reptdivulgatives perquè nens i joves de totes les edats s’acostin a aquest gènere. Un cartell de luxe amb figures internacionals i nacionals El 2021, el Festival Internacional Blues de Cerdanyola va ser reconegut com el segon festival musical més important de tot l’estat espanyol, passant per davant de festivals amb molt més pressupost com el Sonar o el Primavera Sound. Gràcies a aquest reconeixement i les ganes de tornar a la normalitat, el festival compta amb un cartell de luxe ple de figures internacionals com el guitarrista, cantant i compositor britànic Martin Harley amb el seu blues i rock d’arrels; Selwyn Birchwood que presentarà el seu esperat tercer àlbum Living in a burning House; el cantant i harmonicista nord-americà Chris O’Leary, considerat l’hereu del mític Levon Helm; Nick Lowe, conegut productor d’artistes com Elvis Costello o Pretenders, que des del 2016 actua amb la banda The Straitjackets, autèntics mestres de la guitarra instrumental; la banda de rock Kamikaze Helmets o la llegendària banda de culte nord-americà The Silos, liderada per Walter Salas-Humara, una de les icones de l’escena musical alternativa americana. En el cartell nacional destaca la presència de Lluís Coloma and His Musical Troup XXL; la Barcelona Big Blues Band featured Jonathan Herrero; el sextet barceloní Martín Burguez and His Rythm Combo. Un cop més ens visitarà Hendrik Röver, però amb una banda que ens visita per primer cop, The Kleejos Band, per a presentar-nos un concert que ret homenatge a la banda americana de Little Feat. Destacar també per primer cop la participació de Itziar Yagüe amb el seu quintet que actuarà per primer cop a Catalunya Col·laboració del teixit econòmic, social i cultural El Festival Internacional Blues de Cerdanyola compta amb el suport de gran part del teixit econòmic, social i cultural. Així l’Associació de Comerços i Serveis ha organitzat en el marc del festival tot un segu es d’aquesta edició, és acostar el blues als més joves.