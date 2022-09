Festa del Cine 2022 : Tornen les entrades a 3,5 euros el 3, 4, 5 i 6 d’octubre

La Festa del Cine 2022 a Barcelona torna aquest mes d’octubre. La cita amb descomptes a les entrades es farà els dies 3, 4, 5 i 6 d’octubre, un més del que és habitual per fer-la coincidir amb el Dia del Cine Espanyol, que es fa el 6 d’octubre. Durant aquests quatre dies, es podrà gaudir de totes les pel·lícules que hi ha a la cartellera a 3,5 euros per entrada. Properament es donaran a conèixer quines sales s’adhereixen a la iniciativa.

Els espectadors s’hauran d’acreditar a través del web de la iniciativa, fiestadelcine.com. Les entrades es posen a la venda anticipadament a partir de dimecres, 28 de setembre, per internet.

La Festa del Cinema 2022 recupera la normalitat

La Festa del Cine va recuperar al maig la normalitat, després de dos anys de covid, amb restriccions que afectaven la cultura i que no van deixar fer totes les edicions de la festa que hi havia previstes. La darrera edició va ser ladel 3 al 5 de maig del 2022.