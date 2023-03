La Federació de Viveristes se sent perjudicada amb les mesures anti-sequera

Avui volem denunciar la situació que viuen els viveristes catalans. Estan lamentan haver de tornar a ser les víctimes injustes de les mesures anti sequera. La Federació de Viveristes lamenta que tornin a pagar els plats bruts per la inacció dels governs a l'hora de prendre mesures contra la sequera. Aquesta entita recorda que durant l'episodi d'escasetat d'aigua del 2008 ja van ser víctimes d'unes restriccions que no van ser compensades amb ajudes. Parlem amb David Borda, president de la Federació de Viveristes de Catalunya, qui ens explica que: “Vull deixar constància que, efectivament, si falta aigua s'ha de restringir i estalviar, això està clar. Però un altre cosa és que després de tants anys encara se surti a dir que s'han de restringir els recs mínims per la supervivència de la planta viva amb aigua potable. L'administració ha tingut 16 anys per fer que la planta viva es pugui regar amb altres aigues, o amb bombes que funcionen amb parkings o línies de metro. I en tots aquests anys no s'ha fet res, i això és el que denunciem. Hi ha canonades d'aigua a les ciutats que perden molta aigua. En aquest país sembla que som com els germans Marx. És absurd que per un costat estiguem amb sequera, i per un altre es reconegui que hi han canonades amb fuites importats. L'agricultura i els arbres són necessaris. I és vital en aquests moment plantar arbres i fer zones verdes i humides perquè plogui. Les hidroelèctriques, per exemple, no estalvien aigua precissament. Per què no els hi demanem a elles ? Hi ha moltes mesures que s'han de fer abans que arribi la sequera. Hi han hagut diferents governs, però aquí no s'ha fet res. Després a nosalstres ens obliguen i ens sancionen si no complim el que diu.