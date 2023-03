Febre per aprendre coreà a Barcelona

Corea s'ha convertit en els darrers anys en un país exportador de sèries i pel.lícules que triomfen a tot el món. Els exemples més recents podrien ser “El juego del calamar” o l'oscaritzada pel.lícula “Paràsits”. Tot això ha disparat l'interès per la llengua i la cultura de Corea del Sud. A Barcelona aquest boom ha fet aparèixer una autèntica febre per aprendre coreà a l'Escola Oficial d'Idiomes, on la demanda s'ha disparat. Ja és un dels cursos més sol.licitats aquest any i més de 60 alumnes s'han quedat fora de la matrícula. A les classes no queda mai ni un lloc sense ocupar, i els alumnes segueixen amb molt d'nterés les dues hores i mitja de classe. Però a més de les pel.lícules i sèries, també hem de destacar un altre factor que ha estat clau en aquest procés: la internacionalització del K-pop, la música pop coreana, que s'ha convertit en tot un referent per a milions de joves de tot el món. Grups com BTS, BlackPink, Exo i Twice són icones mundials i les seves coreografies es balles a qualsevol racó del planeta. L'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona admet que això també ha fet rejuvenir l'edat dels alumnes. Mentre que l'edat mitjana dels alumnes del centre supera els 30 anys, a les aules de coreà la majoria tenen entre 16 i 20 anys, i són autèntics fanàtics de la cultura del país. De fet l'oferta de l'Escola s'ha desbordat, i tot que han intentat obrir més classes, s'han trobat amb dificultats per trobar professors de coreà que puguin fer front al gran augment de la demanda.